ВР должна принять пакет законопроектов, который позволит стабилизировать экономическую ситуацию - депутат
15:16, 26 февраля 2015Политика
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Правительство во главе с премьер-министром Украины Арсением Яценюком подготовило пакет законопроектов, которые позволят стабилизировать экономическую ситуацию в стране.
REUTERS
Об этом заявил член фракции «Народный фронт» Константин Матейченко в среду в эфире программы «Сегодня о главном» на телеканале ТВі.
«Проблема всех наших бед в том, что мы всегда пытаемся найти виноватого, а надо найти выход из той или иной проблемы», - сказал Матейченко.
Он также отметил, что большой проблемой являются панические настроения в обществе.
«Подготовлен пакет законопроектов, который в ближайшие дни будет вынесен на обсуждение в Раду. Сейчас нужно думать, как спасти ситуацию, а кто виноват - крайних всегда найдут», - резюмировал представитель «Народного фронта».
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