ВР должна принять пакет законопроектов, который позволит стабилизировать экономическую ситуацию - депутат

Об этом заявил член фракции «Народный фронт» Константин Матейченко в среду в эфире программы «Сегодня о главном» на телеканале ТВі.

«Проблема всех наших бед в том, что мы всегда пытаемся найти виноватого, а надо найти выход из той или иной проблемы», - сказал Матейченко.

Он также отметил, что большой проблемой являются панические настроения в обществе.

«Подготовлен пакет законопроектов, который в ближайшие дни будет вынесен на обсуждение в Раду. Сейчас нужно думать, как спасти ситуацию, а кто виноват - крайних всегда найдут», - резюмировал представитель «Народного фронта».