"Не хочу еще раз в психушку": россиянка, из-за которой Гриб оказался в тюрьме, отреагировала на приговор (видео)

Татьяна Ершова эмоционально прокомментировала приговор украинцу.

Комментарий относительно приговора Павлу Грибу ТСН получила от той, из-за кого он оказался в российской тюрьме. 18-летняя россиянка Татьяна Ершова находится в очень нервном эмоциональном состоянии.

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"Я не могу, простите пожалуйста, я не могу сдерживаться, и я не хочу еще раз в психушку! Если бы я могла сейчас вернуть время назад, я бы не соглашалась на эту поездку", - сказала девушка.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Украины Гриба за якобы «содействие терроризму». После приговора Гриб объявил голодовку. Парень требует допустить к нему врачей и уполномоченного ВР по правам человека Людмилу Денисову. В МИД Украины заявили, что Гриб может не выдержать этапирование из следственного изолятора в колонию общего режима.

О задержании Гриба заявил 28 августа 2017 года его отец Игорь Гриб, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинца удерживают в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются разрешить украинским врачам провести осмотр Павла в СИЗО. 29 января 2019 года Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в срочной операции на сердце.