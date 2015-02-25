На границе с Украиной в Крыму 40 тысяч российских военных - Джемилев

Об этом вечером в среду, 25 февраля, в интервью "5 каналу" сообщил экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев, сообщает Гордон.

"Как минимум там около 40 тысяч военных. На границе там такая концентрация... Только в Джанкое находится около 60 военных самолетов, которые настроены лететь в нашу сторону", – сообщил Джемилев.

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По его словам, в урочище Кизилташ вблизи Ялты восстанавливается ядерное хранилище, как в советские времена.

"Там завозят цемент, оборудуют под ядерное оружие. Нам сообщали, что туда уже доставляют ракеты, которые способны нести ядерное оружие", – сказал народный депутат.

Джемилев подчеркнул, что в Крыму идет "полная милитаризация".

Россия оккупировала Крым год назад. По словам главы Меджлиса Рефата Чубарова, РФ хочет сделать из полуострова форпост, поэтому проводит репрессии и вытесняет людей оттуда.