МИД осуждает подписание Россией договора «о госгранице» с Южной Осетией
Украина решительно осуждает подписание Россией т.н. договора «о границе» с самопровозглашенной республикой Южная Осетия (Цхинвальский регион, Грузия) и считает такой шаг очередной попыткой насильственного перекраивания международно признанных границ в Европе.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины.
В МИД подчеркивают, что нарушение территориальной целостности и суверенитета Грузии, аннексии Автономной Республики Крым и продолжающаяся агрессия на востоке Украины грубо нарушают нормы и принципы международного права, подрывают стабильность в европейском и черноморском регионах, представляющих угрозу безопасности для всей Европы и вызывают гибель тысяч людей.
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«Украина призывает РФ отойти от целенаправленной практики ревизионизма в международных отношениях, политической, экономической и военной поддержки незаконных псевдообразований и вернуться к четкому соблюдению Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Парижской хартии для новой Европы», - подчеркивается в заявлении.
В МИД отмечают, что Украина подтверждает уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и призывает международное сообщество не допустить аннексии Россией Цхинвальского региона и Абхазии (Грузия).
Как сообщали СМИ, 18 февраля Россия и сепаратистская власть грузинского региона Южной Осетии подписали в Москве так называемый «договор о границе». Похожий «договор» Россия в начале месяца уже заключила и с другим сепаратистским регионом Грузии, Абхазией.
Россия также готовится заключать с Южной Осетией еще один документ - «договор о союзнических отношениях и интеграции», который, по мнению Грузии, будет означать фактическую аннексию Россией сепаратистского региона.