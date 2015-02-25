МИД осуждает подписание Россией договора «о госгранице» с Южной Осетией

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД подчеркивают, что нарушение территориальной целостности и суверенитета Грузии, аннексии Автономной Республики Крым и продолжающаяся агрессия на востоке Украины грубо нарушают нормы и принципы международного права, подрывают стабильность в европейском и черноморском регионах, представляющих угрозу безопасности для всей Европы и вызывают гибель тысяч людей.

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«Украина призывает РФ отойти от целенаправленной практики ревизионизма в международных отношениях, политической, экономической и военной поддержки незаконных псевдообразований и вернуться к четкому соблюдению Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Парижской хартии для новой Европы», - подчеркивается в заявлении.

В МИД отмечают, что Украина подтверждает уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и призывает международное сообщество не допустить аннексии Россией Цхинвальского региона и Абхазии (Грузия).

Как сообщали СМИ, 18 февраля Россия и сепаратистская власть грузинского региона Южной Осетии подписали в Москве так называемый «договор о границе». Похожий «договор» Россия в начале месяца уже заключила и с другим сепаратистским регионом Грузии, Абхазией.

Россия также готовится заключать с Южной Осетией еще один документ - «договор о союзнических отношениях и интеграции», который, по мнению Грузии, будет означать фактическую аннексию Россией сепаратистского региона.