Аксенов сознался, что Путин лично руководил захватом Крыма

"Глава" Крыма Сергей Аксенов назвал аннексию полуострова "уникальной операцией", решение по которой лично принимал Путин.

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов признался, что захват полуострова был совершен под личным руководством президента РФ Владимира Путина.

Об этом Аксенов заявил во время мероприятия в честь 5-й годовщины аннексии Крыма, пишет Громадське.

По его словам, Крым "стал частью РФ" благодаря мужеству его жителей и лично Путину.

"Уверен, что все это произошло, конечно, благодаря воле крымчан, мужеству крымчан, тех, кто в 2014 году сделал свой исторический выбор, при поддержке всех граждан РФ, при поддержке всех органов власти РФ - законодательной, исполнительной - и, конечно, под руководством нашего президента, нашего лидера Владимира Владимировича Путина", - рассказал Аксенов.

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"Мы решали вопрос цивилизационного выбора. (...) Но ничего бы не получилось, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично не руководил этой операцией и лично не принимал решения, от которых зависели судьбы крымчан и севастопольцев. Решения президента спасли нам жизнь. Спасибо ему. Спасибо россиянам, спасибо силам спецопераций, всем, кто был здесь и принимал участие в обеспечении безопасности проведения референдума", - сказал "глава" Крыма.

"На самом деле это была уникальная операция. Все произошло настолько быстро, дерзко и нагло, что наши оппоненты не успели оправиться", - добавил он.

Также Аксенов заявил, что во время захвата полуострова его жители знали, что Россия "не даст их обидеть".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределении". Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.