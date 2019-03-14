Украинские добровольцы изменили историю - Яценюк

Лидер НФ напомнил, как пять лет назад Кремль хотел поставить украинцев на колени и уничтожить нашу государственность.

"Сегодня чествуем наших соотечественников, которые изменили историю. Десятки, сотни тысяч людей добровольно стали к оружию, чтобы защищать Украину. Весь мир увидел, что Украина будет драться за свою свободу до победы", - написал в своем Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 14 марта, в День украинского добровольца.

"Пять лет назад Кремль хотел поставить украинцев на колени и уничтожить нашу государственность. Сначала через своих марионеток враг обескровил нашу экономику и разрушил украинскую армию. Расстрелы на Майдане стали началом войны. Дальше была оккупация Крыма и вторжение на Донбасс", - подчеркнул он, сообщает пресс- служба НФ.

Но украинская нация не испугалась, отметил лидер "Народного фронта": "Десятки, сотни тысяч людей добровольно стали к оружию, чтобы защищать Украину. Их несгибаемая воля остановила агрессора. Весь мир увидел, что Украина - есть. Она будет драться за свою свободу до победы".

"Каждый из добровольцев сделал достойный поступок. Каждый из них ответил оккупантам за весь украинский народ. Украинцы всегда будут помнить и чтить своих Героев", - написал Арсений Яценюк.