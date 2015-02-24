В Германии пригрозили России полной изоляцией из-за Донбасса

В разговоре с газетой Neue Osnabrücker Zeitung, что вышла во вторник, 24 февраля, Эрлер отметил: "После наступления пророссийских сепаратистов на Дебальцево на прошлой неделе тема Новороссии вновь оказалась на повестке дня. Если будут и дальнейшие захваты территорий вроде Дебальцево, то могло бы появиться жизнеспособное буферное государство, как того уже давно требуют так называемые евразийцы в России". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Российский президент наконец-то должен сказать, какие цели он преследует в Украине, требует Эрлер. Он также предостерегает, что России грозит полная международная изоляция, если она в полную силу не будет прилагать усилий для реализации минских договоренностей о прекращении огня.

"Каждое завоевание следующего города по ту сторону линии контроля, о которой договорились в Минске, является масштабным провоцированием подписантов минских соглашений, включительно с российским президентом", - отметил уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией.

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Захват боевиками Дебальцево Эрлер назвал демонстративным нарушением минских договоренностей. Россия, по его словам, в этом случае не использовала свое влияние для их укрощения.

"Вместо этого президент Путин публично оправдывал эти действия во время своего визита в Будапешт", - отметил уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией. По его словам, вопрос заключается в том, было ли это последней наступательной попыткой боевиков или идет речь лишь о том, чтобы выиграть время, чтобы подготовиться к атакам на последующих отрезках фронта, например, возле Мариуполя.