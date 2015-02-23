The Guardian: Перемирие в Украине пошатнулось от взрыва в Харькове

Об этом пишет Алек Лун в своей статье, которая называется «Перемирие в Украине пошатнулось от взрыва в Харькове», опубликованной в британской газете The Guardian.

В Министерстве внутренних дел сказали, что причиной взрыва в подконтрольном правительству восточно-украинском городе Харькове послужило «неизвестное взрывное устройство», и это дело рассматривается как теракт. Одним из погибших был сотрудник милиции.

Маркиян Лубкивский, советник главы Службы безопасности Украины, заявил, что четверо подозреваемых были арестованы.

«Они являются гражданами Украины, которые прошли обучение и получили оружие в Российской Федерации, в Белгороде», – сказал он на украинском телеканале «112». Российский город Белгород находится на границе с Украиной, рядом с Харьковом.

Москва не отреагировала на обвинения. Российские власти давно отрицают, что помогают своим сторонникам-мятежникам в Украине.

Взрыв в Харькове произошел во время мероприятий, которые проходили во всей Украине в воскресенье в память о сотне протестующих, погибших в прошлом году во время восстания, в результате которого был свергнут промосковский президент.

«Сегодня прощеное воскресенье, но и в этот день террористическая нечисть проявила свое хищное нутро», – президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

Украина по-прежнему страдает от напряженности и кровопролитий, вызванных свержением Януковича год назад. 22 февраля 2014 г. украинский парламент проголосовал за отстранение от должности пророссийского президента после нескольких месяцев ожесточенных протестов в Киеве.

Крымский полуостров, большинство жителей которого считали свержение президента государственным переворотом, был аннексирован Россией месяцем позже. Затем вооруженные повстанцы, выступающие против новой украинской власти, захватили большую часть территорий двух областей, граничащих с Россией, что стало началом конфликта, унесшего жизни более 5600 человек.

Мирный план, предусматривающий прекращение огня и отвод тяжелых вооружений, был подписан 10 дней назад, но перемирие постоянно нарушается.

Украина планировала начать отводить тяжелое вооружение от линии фронта в воскресенье, в соответствии с мирным планом, сказал пресс-секретарь СНБО. На брифинге полковник Андрей Лысенко сообщил, что отвод артиллерии должен был начаться, но не предоставил более подробной информации.

По словам представителя повстанцев Эдуарда Басурина, отвод артиллерии с обеих сторон должен произойти в период с воскресенья по 7 марта, но он не уточнил, сделали ли уже повстанцы какие-либо шаги для этого. Подтверждения того, что отвод уже начался, не было.

Украинские власти обменяли 52 пророссийских мятежника на 140 украинских солдат, по словам Виктора Медведчука, специального представителя СБУ по гуманитарным вопросам в восточной Украине, который выступал в роли посредника во время переговоров с повстанцами. На сайте самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщалось, что было обменено 54 повстанца.

Президент Порошенко написал на своей странице в Facebook, что 139 солдат были освобождены, в том числе некоторые из тех, кто принимал участие в ожесточенной обороне донецкого аэропорта, а также те, которые воевали в стратегическом городе Дебальцево.

Обмен «всех на всех» является одним из этапов мирного урегулирования, согласованных лидерами Франции, Германии, России и Украины в Минске 12 февраля. Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека ДНР, сказала, что осложнения при составлении списков тех, кого нужно обменять, не дают провести обмен «всех на всех», но пообещала, что обмены пленными будут продолжаться.

Святослав Цеголко, пресс-секретарь Порошенко, сказал, что еще один солдат будет освобожден в ближайшие дни. По словам Медведчука, уголовные дела должны быть закрыты, и документы тех, кого украинские власти собираются освободить, должны быть найдены, из-за чего процесс затягивается.

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая осуществляет контроль над реализацией плана мирного урегулирования, не присутствовали при обмене пленными, сказал Медведчук, дочь которого якобы приходится крестницей Владимиру Путину. Журналисты The Guardian видели, как нескольких украинских пленных посадили в автобус, забрав их с базы повстанцев в Донецке, во время обмена в субботу.

Вечером того же дня противоборствующие стороны прибыли в назначенное место за пределами Луганска, и пленные перешли с одной стороны на другую. По меньшей мере, одного раненого повстанца забрали на носилках. Колонна автобусов из Луганска задержалась в связи с опасениями по поводу того, что дорога впереди могла быть заминирована, сообщил журналист, сопровождающий колонну.

Мирный план продолжают выполнять, но не без заминок. Режим прекращения огня, который вступил в силу 15 февраля, частично нарушался, в том числе во время захвата повстанцами на прошлой неделе железнодорожного узла Дебальцево, который нескольким тысячам украинских солдат пришлось покинуть после того, как они были практически отрезаны от основных путей.

В воскресенье Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, лидеры Донецкой и Луганской Народных Республик, согласовали с представителем Москвы план отвода тяжелых вооружений, начиная с понедельника, сказал Петр Каноник из Совместного координационного центра по контролю над прекращением огня.

Планы об отводе артиллерии со спорной территории Дебальцево «могут быть согласованы отдельно», Каноник рассказал газете «Украинская правда». Порошенко настаивал во время минских переговоров на том, что Дебальцево не было окружено, что означало, что украинские силы должны были отступить на более выгодные позиции, в то время как Путин утверждал, что пути к Дебальцево были отрезаны и, следовательно, город не был под контролем Украины.

Представители ДНР и ЛНР заявили на прошлой неделе, что начали отводить тяжелые вооружения от линии фронта, чтобы выполнить второй пункт мирного плана, который предусматривает создание буферной зоны до 140 км в ширину. Но представители ОБСЕ заметили только передвижения техники, а не отвод.

В субботу повстанцы впервые позволили мониторинговой миссии ОБСЕ побывать в Дебальцево, где они отметили нехватку воды, продовольствия, газа, электричества и медикаментов. В течение получаса, которые представители ОБСЕ провели в городе, они слышали звуки интенсивных обстрелов, в том числе около 100 исходящих выстрелов и несколько входящих, по их словам.

Международный комитет Красного Креста сообщил об отправке пяти грузовиков с продовольствием и медикаментами, а также другими предметами первой необходимости для 5 тыс. человек, оставшихся в Дебальцево, где гуманитарная ситуация «катастрофическая».

По словам представителя украинской армии, мятежники атаковали позиции украинских сил в Широкино, которое является горячей точкой возле подконтрольного правительству прибрежного города Мариуполя, с помощью танка и автоматических гранатометов в воскресенье. Один солдат был убит и один ранен во время такой же атаки в субботу.

Киев также заявил, что два российских военных разведывательных самолета были замечены в этом районе. После потери Дебальцево возникли опасения по поводу того, что пророссийские силы захотят захватить Мариуполь, где находятся важные металлургические заводы, и который им уже удавалось захватить на короткое время в мае.