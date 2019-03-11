Суд Киева открыл производство по иску к Гройсману и Авакову

Физическое лицо-истец просит суд обязать руководителя Кабмина внести в парламент представление об увольнении Авакова.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и министру внутренних дел Арсену Авакову о не подаче в Верховную Раду представления об увольнении главы МВД.

Как говорится в сообщении на сайте суда, гражданское дело будет рассмотрено по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон.

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Отмечается, согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, суд рассматривает дела по правилам упрощенного искового производства в течение разумного срока, но не более шестидесяти дней со дня открытия производства.

В суде напомнили, что физическое лицо-истец просит суд признать министра внутренних дел Арсена Авакова лицом, нарушающим положения ст.7 закона «О Кабинете Министров Украины», касающиеся требований к членам Правительства (быть гражданином Украины, иметь высшее образование, владеть государственным языком, не занимать другие должности и не совмещать свою работу с другой работой (кроме преподавательской, научной и творческой) и не входить в состав руководящего органа).

«Вместе с тем, истец просит суд признать противоправным бездействие премьер-министра Владимира Гройсмана относительно неосуществления контроля за деятельностью главы МВД, не подачи в Верховную Раду представления об увольнении министра Авакова, а также просит суд обязать руководителя Кабмина внести в парламент соответствующее представление» , - говорится в сообщении.