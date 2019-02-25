Реформа ВСУ во время Заманы фактически предусматривала аннексию Крыма и создание "Новороссии" - Луценко

По словам генпрокурора, именно Замана издал директиву, которой подчинил тогдашнему командующему ВМС, "будущему предателю адмиралу Юрию Ильину все части тактической группы "Крым" ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих во время российской агрессии".

Реформа структуры Вооруженных сил Украины в бытность Владимира Заманы в должности начальника Генерального штаба фактически предусматривала аннексию Крыма и создание так называемой "Новороссии".

Об этом написал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Военная прокуратура совместно с СБУ задержала экс-начальника Генштаба Замана. Во врученном подозрении говорится, что в период 2012-2014 годов он лично сократил состав ВСУ больше, чем предусматривалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе - зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрилье. В эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году. Реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и "Новороссию", - заявил генпрокур.

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Кроме того, по словам Луценко, именно Замана издал директиву, которой "подчинил руководителю Военно-морских сил (будущему предателю адмиралу Юрию Ильину) все части тактической группы "Крым" ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих во время российской агрессии".

Как напомнил генпрокурор, это уже четвертое подозрение высшим военным руководителям за государственную измену.

Замана занимал должность начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Украины с 18 февраля 2012 годапо 19 февраля 2014 года.

19 февраля 2014 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович назначил Ильина начальником Генштаба - главнокомандующим ВСУ, а перед этим освободил его от должности командующего Военно-морскими силами.

Правоохранители уже задержали Замана. Бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана объявлено о подозрении в совершении государственной измены.