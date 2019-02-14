В НАТО отмечают, что закрепление курса Украины на вступление в Альянс позволит обрести полноправное членство - Полторак

Министр обороны Украины отмечает, что в Альянсе заинтересованы усилить сотрудничество с Украиной.

Министр обороны Украины Степан Полторак подчеркивает, что все члены Организации североатлантического договора (НАТО) отмечают, что закрепление стратегического курса Украины на вступление в Альянс позволит получить украинскому государству полноправное членство в этой организации.

Об этом глава украинского оборонного ведомства сказал в Брюсселе по итогам своего визита в штаб-квартиру НАТО для участия в рабочей встрече на уровне министров обороны стран-членов Альянса.

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Он отметил, что практически два с половиной года не удавалось провести рабочую встречу со всеми министрами обороны стран-членов НАТО. "Сегодня эта встреча прошла очень конструктивно", - заявил Полторак и добавил, что были рассмотрены вопросы, связанные с безопасностью в мире, а также вокруг Украины.

Также была рассмотрена российская агрессия в Керченском проливе, в Донецкой и Луганской областях, на границе с Украиной.

"Все наши союзники приветствуют евроатлантические стремления Украины, которые были закреплены изменениями в Конституцию, и все как один отмечают, что этот стратегический выбор позволит обрести нашей стране полноправное членство в сообществе западных демократий для гарантирования безопасности и обороны Украины", - подчеркнул министр обороны.

Также он сказал, что текущий этап взаимоотношений Украины с НАТО является чрезвычайно конструктивным. "Этап, когда все страны НАТО отмечают необходимость повышения сотрудничества с Украиной, отмечают очень серьезные перспективы в развитии Вооруженных сил, отмечают серьезные перспективы в реформировании и ставят целью развитие нашего сотрудничества как двустороннего, так и в целом с Альянсом с огромной перспективой будущего и возможного вступления в сам Альянс", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.