Пресс-брифинг генпрокурора Шокина (видео)

13:30, 16 февраля 2015
Политика
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Видео пресс-брифинга Генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Сегодня, 16 февраля, прошел пресс-брифинг Генерального прокурора Украины Виктора Шокина в Украинском кризисном медиа-центре.

Напомним, на днях сотрудники Генпрокуратуры совместно с сотрудниками СБУ задержали бывшего главу Партии Регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Трансляцию вел Первый Национальный.

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