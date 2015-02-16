Пресс-брифинг генпрокурора Шокина (видео)
13:30, 16 февраля 2015Политика
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Видео пресс-брифинга Генерального прокурора Украины Виктора Шокина.
Сегодня, 16 февраля, прошел пресс-брифинг Генерального прокурора Украины Виктора Шокина в Украинском кризисном медиа-центре.
Напомним, на днях сотрудники Генпрокуратуры совместно с сотрудниками СБУ задержали бывшего главу Партии Регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.
Трансляцию вел Первый Национальный.
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