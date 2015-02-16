Пресс-брифинг генпрокурора Шокина (видео)

Видео пресс-брифинга Генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Сегодня, 16 февраля, прошел пресс-брифинг Генерального прокурора Украины Виктора Шокина в Украинском кризисном медиа-центре. Напомним, на днях сотрудники Генпрокуратуры совместно с сотрудниками СБУ задержали бывшего главу Партии Регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Трансляцию вел Первый Национальный.

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