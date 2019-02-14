"Куда принести бензин?": радикал Мосийчук, который грозился сжечь себя, обиделся на работника НАБУ

Народный депутат Игорь Мосийчук побывал на допросе в НАБУ.

Народный депутат от "Радикально партии" Игорь Мосийчук, который сначала грозился сжечь себя, но потом пообещал жечь напалмом "грантоедов", обиделся на якобы работника НАБУ, который начал спрашивать у него, куда принести бензин для самосожжения.

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Об этом соратник главного "радикала" страны написал на странице в Facebook.

"Во время посещения НАБУ неприятно поразил один из сотрудников который заметив меня начал спрашивать: куда принести бензин для самосожжения? Неужели это уровень НАБУ?", - возмущается "радикал" Мосийчук.

Отметим, что нет никаких подтверждений, что человек, задавший этот вопрос депутату, является работником НАБУ.

Мосийчук также отметил, что приходил в Национальное антикоррупционное бюро Украины на допрос. "Отказался давать любые показания согласно ст. 63 Конституции Украины до окончания избирательной президентской компании", - добавил нардеп.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что готов поджечь себя под посольством США, чтобы доказать, что проект постановления относительно Ульяны Супрун не писали на компьютере нардепа от "Оппоблока".

Позже у себя в Facebook Мосийчук заявил, что не планирует устраивать самоподжог - вместо этого он пригрозил "выжигать напалмом как тараканов" своих оппонентов.