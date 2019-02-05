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Гройсман высказался в поддержку Супрун

16:20, 05 февраля 2019
Политика
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Гройсман поддержал Супрун / фото УНИАН

Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал решение суда о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Об этом Гройсман написал в Facebook.

Как отметил премьер, сейчас нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возврата в нее коррупции.

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"Мы начали изменения. Пора их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги!" - написал он.

Свой пост Гройсман разместил с хештегом #ПідтримуюСупрун.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

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Теги: #Владимир Гройсман#Ульяна Супрун