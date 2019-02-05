Гройсман высказался в поддержку Супрун
Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал решение суда о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
Об этом Гройсман написал в Facebook.
Как отметил премьер, сейчас нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возврата в нее коррупции.
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"Мы начали изменения. Пора их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги!" - написал он.
Свой пост Гройсман разместил с хештегом #ПідтримуюСупрун.
Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.