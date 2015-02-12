Грибаускайте назвала минские договоренности слабыми

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте журналистам в Брюсселе перед саммитом ЕС, передает «Европейская правда».

"Основная часть решения (конфликта - Ред.) - это контроль за границами. Ее не было согласовано и не было решено", - отметила она.

"Это означает, что граница открыта для прохода любых военных и любого вооружения", - отметила Грибаускайте.

"Это означает, что решение абсолютно слабое", - подчеркнула президент Литвы.

Не слишком оптимистична она также и по поводу договоренностей о прекращении огня.

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"5 месяцев назад у нас уже было одно соглашение о прекращении огня, его не было имплементировано. Посмотрим, что произойдет с этим", - подчеркнула Грибаускайте.

"Мы посмотрим в ближайшие дни как по крайней мере частично эти договоренности будут имплементированы", - добавила она.

Как известно, саммит в Минске с участием лидеров "нормандской четверки" продолжался в течение 16 часов, в результате были достигнуты договоренности о прекращении огня и отводе тяжелой техники на Донбассе.