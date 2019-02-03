Уже завтра состоится Священный синод Православной церкви Украины – СМИ

На повестке дня, вероятно, будет ряд организационных вопросов.

В понедельник, 4 февраля, состоится Священный синод украинской Православной церкви во главе с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.

Об этом сообщила корреспондент "Прямого" со ссылкой на собственные источники.

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"Не официально, но нам сообщили, что завтра уже состоится священный синод и митрополит всея Украины Епифаний приступит к своим обязанностям", - рассказала корреспондент.

По ее словам, есть большое количество вопросов на повестке дня, но доподлинно не известно, какие именно будут первыми.

Она отметила, что возможно будут обсуждать, каким образом поминать митрополита киевского и всея Украины Епифания в каждом клире. А также множество организационных вопросов.