Меркель и Олланд провели беседу за закрытыми дверями с Путиным - СМИ

Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к переговорному процессу в рамках "нормандской четверки".

Другой источник в российской делегации подтвердил ТАСС, что переговорный процесс продолжается.

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Примерно в 9.45 по киевскому времени Меркель и Олланд завершили переговоры с Путиным и перешли в комнату, где проходили переговоры "нормандской четверки".

Порошенко и Путин также вернулись в зал переговоров, где находятся Меркель и Олланд.

Кроме того, по информации ТАСС, Спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе по Украине Хайди Тальявини прибыла на встречу с Меркель, Олландом и Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что на переговорах "пока никаких хороших новостей" нет. Его слова приводит агентство France-Presse. Глава Украины заявил, что ряд условий, выдвинутых российской стороной, являются "неприемлемыми".

В то же время, СМИ сообщают, что подготовленный в Минске документ подразумевает прекращение огня в Украине в течение двоих суток. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

Переговоры президентов Украины, РФ, Франции Петра Порошенко, Владимира Путина и Франсуа Олланда, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель продолжались 14 часов и завершились около 9.00 утром 12 февраля.