”Нормандская четверка” должна подписать совместную декларацию о поддержке территориальной целостности Украины - СМИ
23:49, 11 февраля 2015Политика
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Лидеры Украины, Франции, Германии и России на встрече в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе должны подписать совместную декларацию о поддержке территориальной целостности Украины.
REUTERS
Как сообщает Reuters, об этом сообщил источник из украинской делегации, которая принимает участие в переговорах в Минске.
”Лидеры планируют подписать совместную декларацию о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины”, - говорится в сообщении.
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Также со ссылкой на указанный источник, отмечается, что должен быть подготовлен отдельный документ, который готовит Трехсторонняя контактная группа с участием представителей Украины, России и ОБСЕ. В частности, применительно к этому документу ожидается подтверждение обязательства по плану установления режима прекращения огня в соответствии с Минскими соглашениями.
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