”Нормандская четверка” должна подписать совместную декларацию о поддержке территориальной целостности Украины - СМИ



Как сообщает Reuters, об этом сообщил источник из украинской делегации, которая принимает участие в переговорах в Минске.

”Лидеры планируют подписать совместную декларацию о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины”, - говорится в сообщении.

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Также со ссылкой на указанный источник, отмечается, что должен быть подготовлен отдельный документ, который готовит Трехсторонняя контактная группа с участием представителей Украины, России и ОБСЕ. В частности, применительно к этому документу ожидается подтверждение обязательства по плану установления режима прекращения огня в соответствии с Минскими соглашениями.