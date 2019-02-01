Справедливая цена на газ будет после избавления от коррупционных провластных "прокладок" - Шевченко

Действующий президент Украины Петр Порошенко является ключевым лицом, которому выгодно существование в Украине тарифов на газ по схеме «Роттердам+».

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил кандидат в президенты от УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко.

«Основной выгодоприобретатель от схемы «Роттердам+» – это, конечно, президент Порошенко. Потому что он как раз не реагирует на эти схемы. Если он не реагирует, а в его руках правоохранительная система, понятно, кем является президент Порошенко и сегодняшняя власть. Он, безусловно, лично накапливает эти деньги», – подчеркнул укроповец.

По словам Александра Шевченко, справедливой цена на газ будет при условии отсутствия существования схемы «Роттердам+» или других провластных «прокладок», которые искусственно поднимают тарифы. В нынешних условиях, отметил он, каждая семья потеряла около 5 тысяч грн.

«Справедливая цена – это когда стоимость газа, добытого в Украине, составляет примерно 3,5-4 тысячи гривен за тысячу кубометров (2,5 тысячи гривен за добычу плюс стоимость транспортировки). Недавно газ стоил 6,9 тысячи гривен, сейчас – 8,5 тысячи гривен, потом будет 10 тысяч гривен. А осенью состоится еще одно подорожание – на 15%. То есть за год увеличение стоимости составит практически 70%», – подчеркнул Александр Шевченко.

В то же время укроповец считает, что наполнять государственный бюджет Украины нужно не путем грабежа украинцев, а за счет развития экономики государства, что станет возможным только после разработки соответствующей стратегии.

«Бюджет необходимо наполнять за счет развития экономики. Кто-нибудь слышал о стратегии развития государства, чтобы обеспечить рабочие места, конкуренцию среди работодателей за квалифицированных работников для обеспечения достойного уровня жизни? Единственная стратегия нынешней власти – ограбить украинский народ», – резюмировал представитель УКРОПа.