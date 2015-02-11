Порошенко отбыл в Минск на переговоры по Донбассу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Порошенко заверил, что Украина и Евросоюз на саммите «нормандской четверки» в Минске будут настаивать на безусловном прекращении огня на востоке Украины.

"Могу вас заверить, что Украина и Европейский Союз выступят с единой позицией на Минском саммите. Мы будем говорить одним голосом, и ключевая позиция - мы отмечаем и настаиваем: нам необходимо безусловное, без каких-либо предварительных требований, прекращение огня", - сказал глава государства.

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По его словам, возможно, сегодня наиболее важная дата в истории Украины.

Порошенко заверил при этом, что Украина хочет мира.

Как ожидается, переговоры лидеров стран «нормандской четверки» - президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина начнутся в Минске в 17.30 по киевскому времени.