Запустит "кишкомотальную машину": политолог рассказал, как Запад усмирит Путина

Тем временем Украине стоит сосредоточиться на развитии своей экономики.

У Запада хватает реально действенных механизмов, которые способны усмирить агрессивную политику Кремля, заставив Россию убраться из Украины, Сирии и других стран.

Об этом российский политолог Дмитрий Орешкин заявил во время чата на Главреде.

"Конечно же, у Запада есть механизмы. Например, он может начать войну. Но этого не поддержат ни западные избиратели, ни западные элиты", - отметил Орешкин.

По его словам, у Запада есть большое преимущество - он может играть в долгую. У него есть экономические, социокультурные и финансовые преимущества.

"А Путин в долгую играть не может. Да, он заставил с собой считаться в Сирии. Но сколько это стоило России и в деньгах, и в человеческих жизнях, особенно никто не подсчитывал. Так что я думаю, что те средства, которые есть в арсенале у Запада, он никогда не задействует. Он не будет ими пользоваться. Но вместо этого он запустит гораздо более продолжительную и гораздо менее пафосную, но весьма эффективную юридическую "кишкомотальную машину", - пояснил политолог.

Он также прогнозирует, что Украина будет судиться за "отжим" частной собственности в Крыму, так как на это "имеет полное право".

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"…будут международные суды. Будет и международный суд, видимо, уже в этом году, по "Боингу". Это очень серьезная процедура. Также Украина может судиться и по поводу "ЛНР" и "ДНР" - наверняка, там тоже была собственность Ахметова и еще чья-то. Эти шаги, как и санкции, не будут давать быстрого отклика. Как правило, люди, особенно воюющие, хотят выглядеть патриотически, хотят быстро нанести удар и победить, показав себя орлом. Но Запад как раз к таким людям относится настороженно. А вот скучная юридическая толкотня вокруг Азовского моря, вокруг крымских вопросов и так далее будет работать", – уверен эксперт.

Он отметил: "Санкции - это не тот кирпич, который падает на голову и сразу вышибает человека. Они - как кирпич в кармане или рюкзаке: с ним идти тяжелее, устаешь быстрее, ноша бесполезная, и ты, в конце концов, выматываешься. Запад именно этот способ использует".

Так что укрощение Кремля будет процессом длительным, но необратимым. Причем Запад не будет спешить, просто потому, что у западных партнеров Украины нет для этого насущных - личных - причин: "Может быть, кого-то это разочарует, но мне кажется, что реальная политика устроена примерно так".

А тем временем Украине стоит сосредоточиться на развитии своей экономики, рекомендует российский политолог.

"Самый простой способ консолидации избирателей - это война, когда надо сплотиться и дать отпор. Я думаю, что в Украине уже это "проехали". И Россия, похоже, это тоже "проехала". Консолидация с помощью военных действий перестает работать. А альтернатива какая? Только эффективные реформы и экономический рост. Если Украина покажет пример быстрого экономического роста, успех реальных экономических реформ, реальную демократию, тогда в России ей будут завидовать. Этого Путин не хочет допустить, именно поэтому будет изо всех сил мешать Украине", - прогнозирует Орешкин.