Янукович: можно обойтись и без Ющенко

Если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не подпишет в течение 15 дней представление о назначении премьер-министром лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, выдвинутого на эту должность Антикризисной коалицией, то соответствующее постановление примет Верховная Рада.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции Партии регионов в ВР В.ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам.

«Подписать кандидатуру премьер-министра – это конституционная обязанность Президента. Если этого не будет сделано, то вступает в силу другая процедура – процедура подачи такого же предложения от трех фракций, затем голосование в парламенте, и соответствующее постановление подписывает председатель ВР», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 11 июля председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ официально направил Президенту Украины предложение коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины о назначении В.ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины