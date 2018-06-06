Деоккупация Донбасса: Аваков объяснил, как нужно наказывать коллаборантов

По мнению Авакова, принять закон о коллаборантах и об амнистии нужно до начала процесса освобождения территорий на востоке Украины.

После деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и возвращение в юридическое поле Украины населения этих территорий жителям этих регионов, которые не содействовали деятельности незаконной власти, нужно выдавать новые паспорта гражданина Украины после проверки. Об этом написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Большинство переживших оккупацию – жертвы либо вынужденные участники процессов коллаборации, в отношении которых должна быть применена амнистия, с последовательным восстановлением всех гражданских прав и свобод", - заявил он.

"Если человек по какой-либо причине не смог выехать и пережил оккупацию в своем доме, продолжал работать по своей специальности, не участвовал в организации незаконных выборов или иных акций, не содействовал деятельности незаконной власти – он проходит проверку, получает новый легитимный украинский паспорт и все права гражданина Украины", - добавил Аваков.

При этом, министр выступает за криминальное преследование "только к руководству "ДНР" и "ЛНР", лицам, воевавшим против украинской армии и Нацгвардии, и к тем, кто совершил тяжкие преступления".

Также Аваков заявил о необходимости принять закон о коллаборантах и об амнистии до начала процесса освобождения территорий на востоке Украины с проведением информационной кампании по разъяснению населению положений этих законов, как в Украине, так и на оккупированных территориях.

По мнению министра, закон о коллаборантах должен в себя включать, в частности, запрет избираться и занимать должности в органах власти и местного самоуправления, быть государственным служащим гражданину, котрого суд признал коллаборантом.

При этом, по его словам, в законе нужно вписать четкое и ясное определение преступного деяния и однозначный перечень категорий лиц, попадающих под его действие.

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По мнению министра, условием освобождения от криминальной ответственности или смягчения этой ответственности может быть содействие восстановлению государственного суверенитета Украины над оккупированными территориями Донбасса.

"Следовательно, даже комбатанты, не совершавшие тяжких военных преступлений, или представители среднего управленческого звена могут избежать криминальной ответственности, если будут содействовать восстановлению украинской власти над оккупированными территориями", - заявил Аваков.

Вместе с этим, Авакав считает, что применение закона о коллаборантах неминуемо осложнится деятельностью российских и пророссийских политических сил, которые "развернут широкую кампанию по дискредитации непростых процессов реинтеграции населения оккупированных территорий", а российская пропаганда будет мотивировать продолжать вооруженное сопротивление украинским войскам, "запугивая население "зачистками", криминальным преследованием за совершенные и несовершенные преступления".

"Нам следует учесть эти риски и разработать меры противодействия. В том числе – предупредить наших зарубежных партнеров об ожидаемых пропагандистских кампаниях по дискредитации как законов о коллаборантах и об амнистии, так и процессов их применения", - обьяснил он.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него есть свой план по возвращению оккупированной территории Донбасса в состав Украины. Он называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют все".