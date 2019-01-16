Оккупанты заявили о задержании «работающего в Крыму агента СБУ»

Утверждается, что преступное деяние «агент» совершить не успел, поэтому уголовное дело открыто не было.

Российская ФСБ заявила, что задержала работавшего в оккупированном Крыму «агента СБУ», гражданина Украины Леонида Каплуна.

Как сообщает "Крым.Реалии", ссылаясь на пресс-службу ФСБ, после задержания его «выдворили за пределы России».

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«Украинец занимался пассажирскими перевозками по маршруту Киев – Симферополь – Севастополь. При прохождении пограничного контроля в пункте пропуска «Каланчак» (админграница между Херсонской областью и Крымом – ред.) его завербовал сотрудник СБУ. Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию и дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Крыма, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в пункте пропуска «Армянск»», – говорится в сообщении ФСБ

Утверждается, что преступное деяние «агент» совершить не успел, поэтому уголовное дело открыто не было.

«После задержания сотрудниками УФСБ России по Воронежской области Леонид Каплун выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская информацию ФСБ опровергла.

«Это очередные фейковые фантазии Российской Федерации», – заявила она в комментарии журналистам.

В комментарии «Громадському» она также заявила, что данная информация – фейк, а среди сотрудников СБУ нет человека по имени Леонид Каплун.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 пленным украинским морякам, схваченным ФСБ у берегов оккупированного Крыма.