Лавров назвал неприемлемым предложение США по миссии ООН на востоке Украины и заявил, что "Донбасс не сдастся"

Глава МИД РФ заявил, что предложение США не содействует "прямому диалогу" между Киевом и российскими боевиками на Донбассе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение США по миссии ООН на востоке Украины неприемлемы и пообещал, что «Донбасс не сдастся».

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам российской внешней политики в 2018 году.

Лавров напомнил, что Россия предложила организовать миссию ООН для охраны наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины.

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«В ответ наши западные, прежде всего, американские коллеги выдвинули правило, которое выдумал Курт Волкер - представитель США по украинскому урегулированию. Эти правила заключались не в том, чтобы, как предусмотрено Минскими договорённостями, содействовать прямому диалогу между Киевом и ополчением (российскими боевиками - УНИАН) и обеспечивать в этом диалоге при посредничестве ОБСЕ Регине всех вопросов, а в том, чтобы ввести на Донбасс 30-тысячный военный контингент с тяжелыми вооружениями и взять под контроль весь периметр той территории Донбасса, о которой мы сейчас говорим», - сказал Лавров.

По его словам, предложением США предполагается распустить оккупационное руководство в Донецке и Луганске и «направить полицию ООН и администрацию ООН, которая будет там все решать».

«Думаю, что нас все понимают, но хотят делать вид, что это единственный способ решения украинского кризиса - пойти на поводу у нынешней власти и заставить Донбасс сдаться. Это не реально, это абсолютно нереалистично - на это надеяться», - добавил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что "дружеское отношение" России к Украине и украинскому народу "не безгранично".