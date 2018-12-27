Вступил в силу закон о переименовании УПЦ МП

Документ опубликован в "Голосе Украины".

Вступил в силу закон, который позволит переименовать УПЦ Московского патриархата с указанием её принадлежности к России.

Документ опубликован в № 248 официального парламентского издания "Голос Украины".

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Как сообщал УНИАН, 20 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит переименовать УПЦ МП с указанием ее принадлежности к России.

Законом устанавливается, что религиозная организация, которая непосредственно или как составная часть религиозной организации, является частью религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, признанном государством, которое осуществило военную агрессию против Украины и временно оккупировало территорию Украины, обязана в своем полном названии, указанном в ее уставе, отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации.

Такие изменения религиозные организации должны внести в свои уставы в течение 4 месяцев, общины - в течение 9.

Также церковь, подчиненная государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в воинских частях.

22 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.