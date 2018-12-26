Зеленский рассказал, как Янукович предлагал ему $100 миллионов за лояльность

По словам шоумена, экс-президент в свое время «договаривался» с многими журналистами и каналами, чтобы они были лояльны к нему.

Украинский шоумен, руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский рассказал, как экс-президент Украины Виктор Янукович пытался «договориться» с ним.

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В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Зеленский рассказал, что у него с Януковичем было «несколько раундов разговоров».

«Я, наверное, его знал больше, чем других [украинских политиков]. Президентом Янукович пытался договориться со мной по-хорошему. Я знаю, что Ющенко просто обижался на нас – и потом они были увлечены "дружбой" с Юлией Владимировной […] А Янукович - он был уже в ореоле хозяина страны, в своем собственном статусе, который он сам себе создал», - приводит отрывок интервью «Новое время».

По словам Зеленского, экс-президент в свое время «договаривался» с многими журналистами и каналами, чтобы они были лояльны к нему.

«Так я познакомился с Межигорьем. Да, мы с ним встречались. […] Ситуация была очень простая: я руководил телеканалом Интер, был генпродюсером, и этим была вызвана вся история. […] Янукович выдвигал мне разные условия – финансовые, переходы на другие каналы. Финансовые – очень большие: $100 млн. Я не пошел – перевешивает моя жизнь, моя репутация, моя семья», - утверждает Зеленский.

Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Гордону также заявил, что "серьезно думает" о своем выдвижении в президенты Украины.