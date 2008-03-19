Социалисты будут выдвигать своего кандидата в мэры Киева

Киевские социалисты намерены выдвинуть собственного кандидата в мэры Киева на досрочных выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.

Как отметил лидер киевских социалистов, первый секретарь Киевского городского комитета СПУ Николай ДАНИЛИН, решение персонально по кандидатуре на должность мэра столицы будет приниматься на конференции Киевской городской организации СПУ 29 марта 2008 года.