Вселенский патриархат будет продвигать процесс предоставления Украинской церкви автокефалии до его завершения

По словам председателя Объединительного собора, Украина заслуживает лучшего будущего, и единая поместная церковь в Украине - это не только мечта.

Представитель вселенского патриарха митрополит Гальский Эммануил, который будет председательствовать на Объединительном соборе украинских православных церквей, заявил, что Константинополь продвигает процесс предоставления православной церкви в Украине автокефалии дальше, чтобы достичь его завершения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время архиерейской литургии Константинопольского патриархата в Андреевской церкви в день святого апостола Андрея.

«Святой Андрей всегда был и остается святым небесным покровителем Вселенского патриархата и Украины, он является святым, который объединяет нас, это святой, который напоминает нам о церквях, которые страдают», - заявил он.

«Те события, из-за которых вы страдали, страдало государство Украина годами - мы молимся за вас, и мы вместе с вами, особенно в этот критический важный момент. Украина имеет лучшее будущее и объединенная автокефальная церковь в Украине – это не только мечта, мы можем с божьей помощью, с помощью всех и каждого превратить эту мечту в реальность», - подчеркнул митрополит Гальский Эммануил.

По словам митрополита Гальского Эммануила, предоставление автокефалии было подтверждено Вселенским патриархом.

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«Мы находимся здесь для того, чтобы помочь этому процессу. Мы делаем все возможное, что может сделать человек, иногда различные препятствия присутствуют, это жизнь церкви, и мы знаем об этом. Будьте уверены, что Вселенский патриархат продвигает этот процесс дальше для того, чтобы достичь его завершения», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором Вселенский патриархат подтвердил продолжение процедуры предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, участники которого должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и выбрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.