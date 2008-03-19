БЮТ будет настаивать на выборах мэра Киева в два тура

Фракция Блока Юлии Тимошенко будет настаивать на рассмотрении в Верховной Раде законопроекта, предусматривающего проведение выборов мэра Киева в два тура.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

Он отметил, что БЮТ будет настаивать на включении уже на этой неделе в повестку дня работы парламента соответствующего проекта закона.

«Если мы его включим в повестку дня, то я не вижу проблем, чтобы он был проголосован», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

По его словам, совет коалиции уже обсуждал вопрос о необходимости принятия соответствующего закона.

«Я надеюсь, что не возникнут обстоятельства, которые позволят забыть об этом законе. У нас очень мало времени, и закон нужно не только принять, но его должен подписать и Президент», - сказал В.ПИСАРЕНКО.