БЮТ будет настаивать на выборах мэра Киева в два тура
07:32, 19 марта 2008Политика
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"У нас очень мало времени"
|Валерий ПИСАРЕНКО
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.
Он отметил, что БЮТ будет настаивать на включении уже на этой неделе в повестку дня работы парламента соответствующего проекта закона.
«Если мы его включим в повестку дня, то я не вижу проблем, чтобы он был проголосован», - сказал В.ПИСАРЕНКО.
По его словам, совет коалиции уже обсуждал вопрос о необходимости принятия соответствующего закона.
«Я надеюсь, что не возникнут обстоятельства, которые позволят забыть об этом законе. У нас очень мало времени, и закон нужно не только принять, но его должен подписать и Президент», - сказал В.ПИСАРЕНКО.
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