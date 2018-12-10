Яценюк назвал пять основных вызовов для Украины-2019

Яценюк подчеркнул, что кредиты МВФ Украина берет под 1%, "а за кредиты, которые берутся на рынке, уже сегодня нужно платить около 10%".

"За Украину 2019-го года надо бороться так, как мы боролись за Украину 2014-го", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в понедельник, 10 декабря, во время встречи со студентами и преподавателями Украинского католического университета (УКУ) во Львове.

По приглашению руководства УКУ Арсений Яценюк как Премьер-министр 2014-2016 годов выступил с лекцией, посвященной опыту 2014-го, вызовами 2019-го года в рамках деятельности дискуссионной платформы Open Talks.

Лидер "Народного фронта" назвал несколько основных вызовов, которые предстанут перед Украиной в следующем году, первый из которых – экономический: "Мировую экономику лихорадит. Последние события на Wall Street показывают, что стоимость денег выросла, акции падают. Для Украины это означает рост стоимости заимствований".

Одновременно он подчеркнул, что кредиты МВФ Украина берет под 1%, "а за кредиты, которые берутся на рынке, уже сегодня нужно платить около 10%": "Так, под эти кредиты МВФ надо реформировать страну. Так просто не дают деньги. Но это стимул для Украины".

"Экономическая проблема никуда не делась. Посмотрите, что происходит в Европе. Популисты предлагают простые решения на сложные проблемы. Это означает, что они врут. Потому что сложная проблема требует еще более сложного решения", - сказал он.

Второй вызов, по его словам, политический - выборы президента и парламента в 2019 году: "Основное – не дать развернуть страну назад. Борьба за курс Украины к европейской семье через сложные реформы должна отразиться в том числе и в политической борьбе. Демагоги и популисты имеют большой шанс, как и в других странах Европы, захватить власть. И последствия такого увлечения всем известны. Много обещать, сделать так, чтобы люди поверили, а потом привести это все в экономической, политической и социальный кризисы, - это путь, который прошли многие страны. И мы должны этого избежать".

Еще один вызов, подчеркнул лидер НФ, – война, которая не завершена: "Было много разных "минских протоколов", "минских соглашений", решений Совета безопасности ООН о том, как Украина возобновит территориальную целостность. К сожалению, Минский процесс доказал свою безрезультативность. Уже прошло четыре года, а мы даже не достигли полноценного перемирия и прекращения обстрелов украинских военнослужащих на территориях Донецкой и Луганской областей".

Арсений Яценюк отдельно подчеркнул, что попытки разделить вопрос оккупации Донецка и Луганска и вопрос незаконной аннексии Крыма, в том числе даже некоторыми западными партнерами, не приемлемы для Украины: "Для нас и Донецк, и Луганск, и Крым – это украинская территория, которая должна быть возвращена".

Четвертый вызов – это проблема трудовой миграции, подчеркнул Арсений Яценюк, отметив, что это вопрос острый не только в Украине, но и во всей Европе: "Тенденция на следующее десятилетие следующая. Если мы не решим экономическую и безопасную проблему того, чтобы трудовая миграция остановилась, мы будем страдать в мировой конкуренции, от отсутствия качественной квалифицированной рабочей силы, проблемы с Пенсионным фондом. И базовый показатель – это старение населения, уменьшение количества украинцев, которые проживают в государстве".

Пятый вызов, по его убеждению, - проблема государственного управления: "Функции президента, парламента и премьер-министра в Украине слишком намешаны. И потому есть вечный конфликт между президентом и премьер-министром. Поэтому мы с Петром Алексеевичем (Порешенко. – Ред.) frenemies ("заклятые друзья"). Необходимо решать уже сейчас на конституционном уровне функции и полномочия ключевых органов государственной власти для того, чтобы каждый знал, за что он отвечает".

Арсений Яценюк обратился к студенчеству УКУ: "Перед нами вызовы, но перед нами большие возможности. А перед вами – так точно".

"Мы закладываем фундамент, а молодые, как говорил Митрополит Шептицкий, - должны строить родную хату", - сказал лидер "Народного фронта".

Общаясь с представителями СМИ после посещения университета, Арсений Яценюк подчеркнул, что Украинский католический университет – это образец "настоящего мирового и европейского образования": "Украина – это Европа, и это лучшая часть Европы".

"Будущее куется в образовании. И то, как куют образование в Украинском католическом университете, заслуживает высочайшего уважения", - сказал он.