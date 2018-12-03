"Превентивная мера на 30 дней": Порошенко надеется, что военное положение не будут продлять
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что принятия превентивных мер на усиление обороны страны будет достаточно, чтобы не продлевать военное положение на больший срок после окончания его 30-дневного периода.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на форуме "70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины".
"Усиливается охрана и оборона объектов критической инфраструктуры. В первую очередь - это атомные и гидроэлектростанции. Будут приняты все необходимые меры для усиления противовоздушной обороны", - заявил Порошенко.
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"Подчеркиваю, что все это осуществляется для предупреждения агрессии и минимизации ее последствий для защиты главного права человека - права на жизнь. И подчеркиваю еще раз, военное положение дает превентивные меры на срок 30 дней, и это время будет использовано чтобы укрепить нашу оборону и нашу способность защитить граждан от удара врага", - заявил Порошенко.
"Мы не дадим повторить февраль-март 2014 года. Я очень надеюсь на то, что сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление будет не нужно", - подчеркнул глава государства.
Как сообщал УНИАН, с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.