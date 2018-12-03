"Превентивная мера на 30 дней": Порошенко надеется, что военное положение не будут продлять

По словам главы государства, Украина усилит защиту объектов критической инфраструктуры и противовоздушной обороны.

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что принятия превентивных мер на усиление обороны страны будет достаточно, чтобы не продлевать военное положение на больший срок после окончания его 30-дневного периода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на форуме "70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины".

"Усиливается охрана и оборона объектов критической инфраструктуры. В первую очередь - это атомные и гидроэлектростанции. Будут приняты все необходимые меры для усиления противовоздушной обороны", - заявил Порошенко.

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"Подчеркиваю, что все это осуществляется для предупреждения агрессии и минимизации ее последствий для защиты главного права человека - права на жизнь. И подчеркиваю еще раз, военное положение дает превентивные меры на срок 30 дней, и это время будет использовано чтобы укрепить нашу оборону и нашу способность защитить граждан от удара врага", - заявил Порошенко.

"Мы не дадим повторить февраль-март 2014 года. Я очень надеюсь на то, что сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление будет не нужно", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.