Россия направила Украине ноту протеста из-за событий в Керченском проливе

В российском дипведомстве переложили ответственность за возможное негативное развитие ситуации в Азово-Черноморской акватории на Киев.

Временному поверенному в делах Украины Руслану Нимчинскому вручена нота в связи с событиями в Керченском проливе.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении МИД РФ.

"26 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Р. М. Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море. Внимание Р. М. Нимчинского было привлечено к заявлению МИД России от 26 ноября 2018 года, ему была вручена соответствующая нота", сказано в сообщении росссийского МИД.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир - вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было использовано вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что три украинских судна, которые в конечном итоге захватила Россия в Черном море, преследовали 10 кораблей Черноморского флота и ФСБ РФ. Все захваченные корабли сейчас находятся в Керчи, 23 моряка находятся в плену, трое из них - в больнице.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.