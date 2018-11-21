Климкин прокомментировал избрание нового главы Интерпола
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал избрание представителя Южной Кореи президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола).
"Ну что же, выборы по Интерполу отработали. Интерпол в корейских руках, при чем - в южнокорейских. Спасибо коллегам из МВД, которые работали на сессии в Дубае. Все молодцы! Больше на это не отвлекаемся и работаем дальше", - сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства в микроблоге Twitter.
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Как сообщал УНИАН, в рамках 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, которая проходит в Дубаи, президентом этой организации избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.
Ранее «фаворитом» на выборах называли генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006-го по 2011 год был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году Прокопчук стал вице-президентом Интерпола.
***Интерпол - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Устав Интерпола строго запрещает заниматься вмешательством или деятельностью политического, военного, религиозного и расового характера.