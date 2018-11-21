Климкин прокомментировал избрание нового главы Интерпола

Глава внешнеполитического ведомства поблагодарил коллег из Министерства внутренних дел, которые представляют делегацию Украины на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал избрание представителя Южной Кореи президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола).

"Ну что же, выборы по Интерполу отработали. Интерпол в корейских руках, при чем - в южнокорейских. Спасибо коллегам из МВД, которые работали на сессии в Дубае. Все молодцы! Больше на это не отвлекаемся и работаем дальше", - сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства в микроблоге Twitter.

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Как сообщал УНИАН, в рамках 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, которая проходит в Дубаи, президентом этой организации избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

Ранее «фаворитом» на выборах называли генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006-го по 2011 год был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году Прокопчук стал вице-президентом Интерпола.

***Интерпол - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Устав Интерпола строго запрещает заниматься вмешательством или деятельностью политического, военного, религиозного и расового характера.