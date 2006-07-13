Финальный матч ЧМ-2006 переиграют?

Финальный матч Чемпионата мира по футболу в Германии, в котором сборная Италии по пенальти обыграла французов (5:3), может быть переигран, в том случае, если французский юрист Меана МУХУ докажет свою правоту.

М.МУХУ намерен аннулировать результат главного матча ЧМ-2006 по причине несправедливого удаления капитана сборной Франции Зинедина ЗИДАНА. Юрист собирается обратиться во французский суд с целью задать единственный вопрос четвертому арбитру финальной игры - испанцу Луису Медине КАНТАЛЕХО, который увидел нелицеприятный поступок З.ЗИДАНА по отношению к Марко МАТЕРАЦЦИ и просигнализировал об этом главному судье Орасио ЭЛИСОНДО (Аргентина), передант РИА «Новости».

"Судебный процесс может начаться только в том случае, если будет доказано, что М.КАНТАЛЕХО увидел этот инцидент не собственными глазами, а благодаря видеоповтору, что запрещено правилами", - отметил М.МУХУ.

В начале второго дополнительного тайма итальянский защитник Марко МАТЕРАЦЦИ сказал что-то лидеру сборной Франции З.ЗИДАНУ. Тот отреагировал незамедлительно: он сильно "боднул" М.МАТЕРАЦЦИ в грудь, после чего итальянец рухнул на газон. В итоге главный арбитр встречи, посоветовавшись с резервным судьей, показал З.ЗИДАНУ красную карточку.

Согласно заявлению Международной федерации футбола (ФИФА), М.КАНТАЛЕХО сообщил, что видел этот эпизод воочию и не пользовался видеоповтором. Вместе с тем другие участники матча, например, главный тренер сборной Франции Раймон ДОМЕНЕК, свидетельствуют об обратном.

"Если четвертый арбитр использовал запрещенные методы судейства, логичным решением было бы назначить переигровку финала", - заявил М.МУХУ.