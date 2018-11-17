"Аваков, иди!": в Киеве активисты требуют отставки главы МВД (фото, видео)

Под домом главы МВД Украины Арсена Авакова проходит акция с требованием его отставки.

В Киеве активисты устроили автопробег с Европейской площади в Киеве к дому министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с призывом "Аваков, иди!".

Об этом сообщили организаторы акции - инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", ГПК и "Автомайдан".

Активисты хотят добиться отставки действующего министра.Причиной такого требования организаторы акции называют нераскрытые убийства и нападения на общественных активистов из "списка Гандзюк".

Участники акции скандируют "Авакова в отставку, Авакова - на нары!". На заборе имения Авакова участники акции оставили трафареты "Кто заказал Катю Гандзюк", сделанные красной краской.

Участники мероприятия также требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко.

Участие в акции принимают активисты, которые подверглись нападениям за свою общественную деятельность - Виталий Устименко, Сергей Стерненкно и другие.

«Или они, или мы. Мы устали годами переживать постоянный прессинг. Ситуация в регионах абсолютно нездоровая. Она требует действенной системы правоохранительных органов, которая не давала возможности осуществлять системные атаки на активистов», - заявил участник акции Виталий Устименко.

В свою очередь Стерненко напомнил, что правоохранители не установили заказчиков ни одного нападения.

Ранее сообщалось, что херсонский суд постановил взять под стражу бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука (БПП) Игоря Павловского, который является одним из подозреваемых в организации убийства Екатерины Гандзюк.

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Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Еще одного отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Позже стало известно, что одним из фигурантов дела является помощник народного депутата от БПП Игоря Павловского.

Гандзюк скончалась от полученных ожогов 4 ноября.