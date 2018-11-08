Депутат Мельничук заблокировал трибуну Рады (видео)

Другим депутатам приходится выступать со своих рабочих мест.

На утреннем заседании Верховной Рады Украины внефракционный народный депутат Сергей Мельничук проводит одиночное блокирование трибуны.

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Как передает корреспондент УНИАН, с начала заседания он молча стоит за трибуной, никаких заявлений он не произносил.

При этом, другим депутатам приходится выступать со своих рабочих мест.

В то же время, на своей странице в Facebook Мельничук сделал пост и выложил видео, где сообщает, что блокирует трибуну, и требует поставить на голосование проект постановления об отмене повышения тарифов на газ.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабмин повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тысячу кубометров.

27 октября решение о повышении цены на газ было опубликовано на правительственном портале.

До повышения цена газа для населения составляла 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда ранее настаивали на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выровнена (поднята) до уровня импортного паритета.

Сегодня, 8 ноября, ряд фракций и групп выступили с требованием рассмотреть на пленарном заседании парламента проект постановления о снижении цены на газ.

В частности, во фракции "Батькивщина" заявили, что не будут голосовать за ни один из вопросов повестки дня работы парламента до принятия соответствующего постановления.

На принятии постановления о снижении цены на газ также настаивают, в частности, фракции Радикальной партии и «Объединение «Самопомич».