Порошенко о штурме Донецкого аэропорта: Вчера "киборги" осуществили невозможное

Атаки на Донецкий аэропорт вчера были отражены благодаря отважным действиям «киборгов» и хорошо организованному руководству войсками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом президент Петр Порошенко сказал во время встречи с руководителями фракций Верховной Рады.

Читайте такжеБоевики возобновили штурм Донецкого аэропорта, среди "киборгов" есть раненые - советник президента

По его словам, вчерашний день будет вписан золотыми буквами в историю Вооруженных сил Украины.

«Высокопрофессиональные отважные действия украинских «киборгов» в Донецком аэропорту, очень хорошо организованное руководство войсками, своевременное введение резервов позволили вчера осуществить невозможное», - сообщил Порошенко.

«Это все делается для того, чтобы мы четко продемонстрировали, что перемирие - это не слабость Украины, это - сила. И тот, кто попытается цинично и коварно нарушить его, заплатит за это жизнью», - подчеркнул президент.

По его словам, сейчас проходит перегруппировка войск и вводятся дополнительные подразделения, которые прошли боевое слаживание для восстановления боеспособности на наиболее опасных точках. По словам Порошенко, за последние 4 месяца украинская армия была значительно усилена.

Президент поблагодарил руководителей фракций, которые поддержали указ о мобилизации.

Читайте такжеНовый терминал Донецкого аэропорта находится под контролем украинских военных - штаб АТО

«Эта мобилизация позволит усилить наши Вооруженные силы. Вместе с тем с ней связана ротация наших военнослужащих, находящихся на фронте. Это нужно для того, чтобы они имели возможность побывать дома, восстановить боеспособность», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНАИН, вчера, 15 января, целый день не утихали бои за Донецкий аэропорт между российско-террористическими войсками и силами АТО.

Сегодня утром боевики возобновили штурм Донецкого аэропорта, есть раненые с украинской стороны.