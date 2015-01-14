За сутки боевики 75 раз обстреляли украинские позиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин сегодня на брифинге в Киеве.

«Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции стабилизировалась, и имеет тенденцию к уменьшению количества и интенсивности обстрелов», - отметил он.

По его словам, начиная с 18 часов вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра, незаконные вооруженные формирования 18 раз осуществили обстрелы позиций сил АТО.

В целом же, за сутки боевики 75 раз обстреляли позиции украинских военных, подчеркнул Матюхин.

«Местом наибольшего обострения остается район Донецкого аэропорта и населенные пункты вблизи него. В 23 часа боевики подвергли обстрелу метеовышку аэродрома, после чего несколько раз обстреляли позиции украинских военных вокруг аэропорта», - отметил он.

Читайте такжеБоевики понесли потери в бою у донецкого аэропорта, взяты в плен два "кадыровца" – ИСКроме этого, из минометов и артиллерийских систем террористы осуществили обстрел украинских опорных пунктов вблизи населенных пунктов Старомихайловка, Таранчук, Архангельское, Тоненькое, Малоорловка, Ленинское и Счастье (Луганская область).

Из «Градов» боевики обстреляли населенные пункты Тоненькое, Марьинка, Пески и трижды Еленовку.