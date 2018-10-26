Новые рабочие места и всесторонняя поддержка малого и среднего предпринимательства - аспекты, над которыми постоянно работает Николаевская ОГА

Заместитель председателя ОГА провел третий в этом году этап конкурса для получения частичной компенсации процентных ставок по кредитам предприятиями малого и среднего бизнеса.

Новые рабочие места для жителей области, всесторонняя поддержка малого и среднего предпринимательства - аспекты, над которыми постоянно идет системная работа команды Николаевской облгосадминистрации, возглавляемой Алексеем Савченко.

Так, 25 октября, заместитель председателя ОГА провел третий в этом году этап конкурса для получения частичной компенсации процентных ставок по кредитам предприятиями малого и среднего бизнеса.

«Отмечу, что программа получила все большую популярность среди предпринимателей - заявок на участие в третьем этапе оказалось больше, чем имеющихся средств. В случае, если их не хватит, будем обращаться к депутатам областного совета, чтобы совместно решить вопрос. Тем более, что программа находит отклик у депутатского корпуса, который также заботится и понимает эту проблематику, и всегда поддерживает идею развития малого и среднего бизнеса », - рассказал Александр Кушнир.

Вчера участие в конкурсном отборе приняли 25 предпринимателей. 23 из них получат компенсацию, и ими, кстати, создано около 54 новых рабочих мест. «Важно, что по географии они представляют почти всю Николаевскую. Сферы деятельности совершенно различные - полиграфические услуги, фермерские хозяйства, розничная торговля, аптечный бизнес и т.д. », - комментирует заместитель председателя ОГА.

На первом этапе конкурсного отбора в этом году приняли участие 8 предпринимателей, создано 16 рабочих мест. Во втором - 14 предпринимателей, создано 37 рабочих мест. Всего за 2017 и 9 месяцев 2018 уже получили и получают частичное возмещение 50 представителей МСБ, которые создали около 170 рабочих мест, и их бизнес продолжает успешно развиваться.

«Проект популяризируется среди населения, есть положительные отзывы. Таким образом продолжаем работать над проектом Программы развития малого и среднего предпринимательства в Николаевской области на 2019-2020 годы, составной частью которого является возмещение процентных ставок по кредитам. Общее видение - и предпринимателей, и власти, и экспертов - расширяет наши совместные возможности. Не забываем, что самая главная ценность, которая у нас есть - это наши люди, вместе работаем на их благо », - резюмировал Александр Кушнир.