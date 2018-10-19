В Атлантическом совете призывают Вашингтон и Брюссель содействовать реализации проекта «Энергомост Украина-ЕС»

Продолжая серию публикаций, посвященных перспективам реализации проекта «Энергетический мост Украина – Европейский Союз», аналитики Атлантического Совета приходят к выводу о высоком потенциале данного проекта для обеспечения энергетической безопасности Польши.

Брюссель, Вашингтон и Киев должны как можно скорее обсудить возможность реализации проекта «Энергетический мост Украина-ЕС».

Об этом, в частности, идет речь в авторских публикациях аналитиков Атлантического Совета (неправительственный аналитический центр США), опубликованными на сайте Атлантического Совета 9 и 17 октября под заголовками «Состояние атомной энергетики Украины: международный потенциал» и «Роль Польши в проекте Энергетический мост и региональной энергетической безопасности». Авторы материалов - научный сотрудник Центра по чрезвычайным ситуациям и национальной безопасности Аризонского государственного университета (США) Мелисса Херш и генеральный директор Консалтинговой группы по ядерной экономике (NECG, США) Эдвард Ки.

Продолжая серию публикаций, посвященных перспективам реализации проекта «Энергетический мост Украина – Европейский Союз», аналитики Атлантического Совета приходят к выводу о высоком потенциале данного проекта для обеспечения энергетической безопасности Польши. «Опасения Польши в отношении российских военных и гибридных угроз привели к тому, что 9-я крупнейшая экономика Европы увеличила свои расходы на оборону. Соглашение о поставках в Польшу американского сжиженного газа является, как символичным, так и необходимым, но недостаточным решением для обеспечения энергетической безопасности Польши. Для того, чтобы соответствовать заявленной роли инфраструктурного и энергетического центра безопасности, Польше необходимо учитывать выгоды, которые ей предоставляет концепция энергетического моста с Украиной», - отмечается в статье «Роль Польши в проекте Энергетический мост и региональной энергетической безопасности».

Авторы публикации убеждены, что энергомост позволит обеспечить поставки электроэнергии с Хмельницкой АЭС в Польшу по уже существующим линиям электропередач, что помогло бы снизить зависимость Европы от России в энергетической сфере.

В статье отмечается, что проект "Энергетический мост Украина-ЕС" деологически опирается на проект Европейского банка реконструкции и развития по модернизации украинских сетей передачи электроэнергии для их последующей синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E. «Украина имеет потенциал для подключения к сетям Евросоюза и его рынку электроэнергии, она может стать надежным экспортером электроэнергии для Европы», - подчеркивают аналитики Атлантического Совета.

«Первый этап реализации проекта энергомоста дает Польше возможность быстро добавить надежную и чистую атомную электроэнергию к своему энергобалансу. Более поздние этапы проекта позволяют Польше принять участие в финансировании достройки третьего и четвертого блоков ХАЭС и открывают возможность стать их совладельцем. При этом Польша сможет не только удовлетворить собственные потребности в чистой электроэнергии, но и продавать излишки электроэнергии в страны Балтии, что полностью отвечает ее устремлениям к региональному лидерству в сфере обеспечения энергетической безопасности», - говорится в публикации.

Вместе с тем ее авторы отмечают, что в настоящее время в Польше заинтересованность в проекте «Энергетический мост Украина-ЕС» проявляет частный бизнес, в первую очередь Polenergia International - дочерняя компания частного холдинга Kulcyzk International S.àr.l. (Люксембург). «Polenergia International ожидает, что Кабинет министров Украины объявит тендер на реализацию проекта в формате государственно-частного партнерства. Для реализации проекта уже создан консорциум, в который помимо Polenergia International S.àr.l. вошли Westinghouse Electric Sweden AB и EDF Trading Limited», - уточняют Мелисса Херш и Эдвард Ки.