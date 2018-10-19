Глава НАПК призвал Раду открыть агентству доступ к реестрам Минюста

Отмечается, что НАПК сможет осуществлять полную проверку деклараций чиновников с использованием системы логического и арифметического контроля.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул призывает Верховную Раду Украины на следующей пленарной неделе 6-9 ноября рассмотреть в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащего доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информации, необходимой для реализации его полномочий» (№7276).

Как сказано на сайте НАПК, этот законопроект внесен в парламент Кабинетом министров Украины 10 ноября 2017 года.

Глава антикоррупционного ведомства отметил, что по закону «О предотвращении коррупции» предусмотрены прямой доступ Нацагентства к информационным базам данных государственных органов, органов власти, органов местного самоуправления, пользование государственными, в том числе правительственными, системами связи и коммуникациями.

Отмечается, что законопроект №7276, в разработке которого НАПК участвовало, направлен именно на обеспечение непосредственного автоматизированного доступа Нацагентства к информационно-телекоммуникационных и справочных системам, реестрам и банков данных, в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом (конфиденциальную информацию), держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

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«25 сентября введена в эксплуатацию Система логического и арифметического контроля деклараций. Обмен информацией является одной из ключевых составляющих работы этой системы и предусматривает обмен с 16-ю государственными реестрами. В рамках действующего законодательства НАПК уже подписало девять протоколов о порядке обмена данными и ожидает сейчас положительного решения Государственной фискальной службы по согласованию нового порядка обмена информацией с Государственным реестром физических лиц-налогоплательщиков о доходах физических лиц. Однако без принятия законопроекта № 7276 невозможно подписание протоколов автоматического обмена информацией еще с шестью реестрами, держателем которых является Министерство юстиции», - заявил Мангул.

«Подчеркиваю, что именно после подписания всех 16 протоколов обмена НАПК сможет запустить автоматизированный обмен информацией и осуществлять полную проверку деклараций чиновников с использованием системы логического и арифметического контроля», - заявил Мангул.