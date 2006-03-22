Черновецкий сделал ответные сенсационные заявления
Конкуренты в борьбе за должность столичного мэра "разошлись" не на шутку
Народный депутат Украины (фракция «Наша Украина»), кандидат на пост мэра Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что Киевский городской председатель Александр ОМЕЛЬЧЕНКО требовал от него снять свою кандидатуру с выборов Киевского городского председателя. Об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, отвечая на вопросы относительно прозвучавших сегодня высказываний в его адрес действующего мэра Киева, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил: «Я понимаю, что вы хотите услышать ответы на все глупости, которые с перепугу заявляет пожилой человек. Я не стану этого делать. Это глупости, это надписи на заборе». «Я ничего из того, что написано на заборе, опровергать не буду, иначе я стану в позу человека, который в чем-то виноват… Мне не в чем оправдываться».
В то же время, отметив, что ничего личного против А.ОМЕЛЬЧЕНКО он не имеет, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что во время всей избирательной кампании он испытывал «звериное совершенно отношение» к нему лично со стороны А.ОМЕЛЬЧЕНКО и его окружения. «Две недели назад в присутствии большого количества свидетелей он угрожал мне всем тем, что он рассказывал сегодня вам на пресс-конференции, и требовал, чтобы я снял свою кандидатуру на мэра Киева в пользу любого другого кандидата… Эти угрозы носили характер, скорее, криминальный», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Кроме того, он сослался на известную ему информацию, что к ближайшей субботе в Киеве появятся листовки якобы о том, что он снимается с выборов. Относительно этого Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил: «Я ни при каких условиях не сниму свою кандидатуру с выборов на пост мэра Киева, ни при каких». При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что эти листовки будут распространяться из штаба А.ОМЕЛЬЧЕНКО или близких к нему кандидатов в большом количестве, и что они сейчас изготавливаются в киевских типографиях.
При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ «с полной ответственностью» заявил, что нынешняя администрация Киева во главе с А.ОМЕЛЬЧЕНКО «сделала целый ряд шагов, по которым выборы уже можно признать недействительными». В частности, народный депутат утверждает, что из киевского бюджета было выделено более 100 млн. грн. «на покупку голосов избирателей», и что подтверждения этому «имеются в официальных документах».
По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, нарушением является и то, что накануне выборов «официальным лицом, которое не имеет права говорить ни о каких нарушениях со стороны своих конкурентов без подтверждения этих слов решениями судов, произносятся слова, по которым можно судить, что все, кроме ОМЕЛЬЧЕНКО, являются преступниками». Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что это – тоже одна из причин, по которой выборы Киевского мэра могут быть признаны недействительными, поскольку времени на предоставление собственной информации у конкурентов уже не остается.
Отвечая на вопрос, будет ли он оспаривать результаты выборов мэра Киева, если на них победит А.ОМЕЛЬЧЕНКО Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил: «Я уважаю мнение киевлян, все, что они примут – будет принято мною и сердцем и душой. Если только на выборы не будут влиять разные преступные заявления».
Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также заявил, что уже подготовил судебные иски к тем, кто порочит его честь и достоинство и распространяет о нем лживую информацию: «Сегодня я подготовил иск ко всем негодяям, кто давил на должностных лиц правоохранительных органов, кто распространял обо мне лживую информацию, пороча мои честь и достоинство, и, фактически, влиял на избирательный процесс в городе Киеве».
Напомним, сегодня на пресс-конференции в УНИАН А.ОМЕЛЬЧЕНКО, в частности, заявил, что основная сумма денег пострадавших инвесторов «Элита-Центр» обналичивалась через два ООО, созданных «Правэкс-Банком», к которому имеет отношение Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его родственники.