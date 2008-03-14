Янукович называет ошибочными договоренности Нафтогаза и Газпрома

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ называет ошибочными газовые договоренности, достигнутые между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" 13 марта с.г.

"Я считаю, что в очередной раз была сделана большая ошибка, разрушена фактически договоренность, которая была с Россией, отработанная до 2011 года", - сказал В.ЯНУКОВИЧ в эфире “5-го канала”.

"Мы получили повышение цены уже в этом году. 7,5 млрд. кубометров будут поставляться по цене больше 300 долларов", - прибавил он.

На ремарку ведущего о том, что в договоре, подписанном "Нафтогазом" и "Газпромом", такой цены нет, В.ЯНУКОВИЧ ответил: "Давайте поживем – увидим. Дай Бог, чтобы так не было. Но можно предполагать, что в 2009 году в Украине уже будут европейские цены. Это цена непрофессиональных решений сбоку власти. Недоразумение между Президентом и премьером – также негативная составляющая в переговорах. А Россия это использует".

На вопрос, считает ли он целесообразным ликвидацию посредников на газовом рынке, лидер Партии регионов ответил: "Эти посредники появились при оранжевом правительстве. Мы получили все это в наследство, но мы нашли понимание с Россией, каким образом в 2006 году оставить цену в 95 долларов. В 2007 году мы имели очень тяжелые переговоры и начинали их с 180 долларов, а оставили цену в 130 долларов. Это была самая низкая цена в Европе".

Говоря о тогдашних газовых переговорах, В.ЯНУКОВИЧ отмечал, что его правительство "синхронно работало с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, хотя он не был в коалиции". "Но ответственность и национальные интересы преобладали над политическими амбициями. В перерывах между переговорами мы постоянно встречались и координировали наши общие действия", - сказал он.

"Если говорить о директивах, безусловно, они были для работников-исполнителей, а что касается первых лиц государства, эти директивы были, как говорят, в голове, и мы их отрабатывали совместно. Потому что это была позиция Украины. Это не была позиция Президента и правительства отдельно", - цитирует В.ЯНУКОВИЧА “Украинская правда”.

На уточняющий вопрос относительно его отношения к ликвидации газовых посредников, он ответил: "Сейчас речь уже об этом не идет. А речь идет о том, что была разрушена система. Кто был в этой системе исполнителем, не суть важно. Главное – цель – оптимальные минимальные цены для Украины".