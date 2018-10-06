Парубий: вопросом номер один на следующей неделе будет госбюджет-2019

Верховная Рада должна принять проект госбюджета на 2019 в первом чтении до 20 октября.

Ключевым вопросом следующей пленарной недели в Верховной Раде будет утверждение в первом чтении проекта государственного бюджета Украины на 2019 год.

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Об этом журналистам во время визита в Грузию сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает пресс-служба парламента. «Вопросом номер один на следующей неделе будет бюджет. Согласно регламенту, мы должны принять в первом чтении бюджет на 2019 год до 20 октября», - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета Украины на 2019 год, который базируется на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%. Проект предусматривает доходы на уровне 1,008 трлн грн, расходы – 1,094 трлн грн, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 трлн грн.

21 сентября состоялось представление проекта госбюджета на 2019 год в парламенте, после чего он был принят к рассмотрению.