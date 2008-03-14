Тимошенко пообещала не повышать цены на газ для населения

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Кабинет министров в 2008 году не намерен повышать цены на природный газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сначала необходимо увеличить заработные платы, стипендии и пенсии, а потом заниматься тем, чтобы повышать цены на газ для населения», - сказала премьер.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что также не существует никаких оснований для увеличения цен на газ для предприятий ТКЭ, поскольку заключен контракт на поставку газа в Украину на 2008 год по единой фиксированной цене - 179,5 долларов за тысячу кубометров.