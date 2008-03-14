Польша поддержит идею Франции в обмен на ЕС перспективу для Украины

Польша готова поддержать идею Франции и Германии о создании в рамках ЕС Средиземноморского союза в обмен на открытие перспективы членства в ЕС для Украины. Об этом заявил в четверг премьер-министр Польше Дональд Туск в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе. Он заявил, что надеется на поддержку польского предложения относительно Украины. Между тем канцлер Германии Ангела Меркель считает преждевременной перспективу вступления в ЕС для Украины. Она считает, что Украина пока недостаточно стабильная для этого. Как передает информационное агентство ДПА, сегодня утром Меркель и Туск планируют обсудить украинский вопрос.

Немецкая волна