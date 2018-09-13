От Януковича ушли адвокаты, потому что "боятся" расправы со стороны Луценко

На заседание суда по рассмотрению уголовного дела о госизмене Януковича появился новый адвокат Александр Горошинский. Он заявил, что адвокаты компании Aver Lex вышли из дела, потому что боятся расправы со стороны генпрокурора Юрия Луценко.

Адвокаты объединения Aver Lex, которые работают по договору, вышли из уголовного дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в совершении государственной измены.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседание Оболонского райсуда Киева вместо адвокатов по договору, большинство из которых защищали Януковича с начала судебного процесса, явился адвокат Александр Горошинский, известный тем, что защищает интересы экс-"беркутовцев" по делу о массовых расстрелах участников революции достоинства 20 февраля 2014 года.

Он заявил, что адвокаты объединения Aver Lex приняли решение выйти из дела, поскольку боятся расправы со стороны генпрокурора Юрия Луценко.

"Публично защитники заявили о том, что на них оказывается давление со стороны Генпрокуратуры и генерального прокурора, который сообщил о том, что после того, как Оболонский суд примет решение по делу, Генпрокуратура займется расправой в отношении его защитников. В связи с этим было принято решение адвокатов Aver Lex выйти из дела", - заявил Горошинский.

Горошинский также отметил, что просит суд предоставить ему три месяца на ознакомление с делом Януковича, чтобы принять участие в прениях. Однако суд отказался удовлетворить это ходатайство.

После этого адвокат Юрий Рябовол, назначенный за государственные средства, начал читать свою речь в рамках судебных прений.

Однако Горошинский начал его перебивать и заявил ему отвод.

В это время в зал вошел еще один адвокат, который защищает Януковича на платной основе - Александр Байдык и который недавно вступил в дело.

В настоящее время суд заслушивает аргументацию Горошинского по отводу Рябовола.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

29 июня 2017 Коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

16 августа на судебных прениях прокуроры попросили назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.