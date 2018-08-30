Янукович подал иск к центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи и просит суд освободить его от услуг бесплатных адвокатов.

Бывший президент Виктор Янукович через суд пытается избавиться от государственных адвокатов.

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Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда Киева, размещенном на сайте суда.

В сообщении сказано, что этот суд рассматривает дело по иску Януковича к Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве.

Янукович просит суд признать противоправными действия должностных лиц Центра относительно назначения Виктора Овсянникова и Юрия Рябовола его адвокатами по делу о государственной измене, которое рассматривает Оболонский райсуд столицы.

Также экс-президент просит суд запретить Центру назначать каких-либо других адвокатов за счет государства без согласования с ним.

Кроме того, на сайте Окружного админсуда Киева сообщается, что суд также получил заявление от одного из адвокатов Януковича, который работает по договору, об обеспечении иска. В этом заявлении защитник экс-президента просит административный суд в порядке обеспечения иска запретить Овсянникову и Рябоволу или другим адвокатам от Центра осуществлять какие-либо действия по защите Януковича по делу, которое слушается в Оболонском райсуде.

В настоящее время суд решает вопросы обеспечения иска по соответствующему заявлению защитника Януковича.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

29 июня 2017 коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

В настоящее время его защищают пять адвокатов по договору.

Коллегия судей Оболонского райсуда была вынуждена назначать Януковичу бесплатных адвокатов после того как из-за неявки защитников по договору не состоялось более 10 заседаний.

Защитники по договору последнее время на заседаниях Оболонского райсуда выступали категорически против защиты Януковича адвокатами от государства. Они заявляли, что экс-президент против такого представительства его интересов.