Суд отказал Януковичу в отзыве государственных адвокатов

1 августа этого года Оболонский райсуд Киева назначил нового бесплатного государственного адвоката Виктору Януковичу по делу о государственной измене.

Окружной административный суд Киева сообщил об отказе остановить действие поручения Центра бесплатной правовой помощи относительно назначения Виктора Овсянникова и Юрия Рябовола для защиты Виктора Януковича.

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«Представителем истца не было доказано, что не принятие судом мер по обеспечению иска может существенно затруднить или сделать невозможным эффективную защиту или восстановление нарушенных прав и интересов истца, поэтому суд принял решение, что соответствующее заявление удовлетворению не подлежит», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечают в пресс-службе суда, здесь рассматривается дело по иску Виктора Януковича к Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве.

Тем временем, по этим данным, на днях истец направил в суд заявление, в котором просил до вынесения по административному делу решения по существу приостановить в полном объеме действие Поручений центра относительно назначения Виктора Овсянникова и Юрия Рябовола для защиты Виктора Януковича, запретить Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве совершать действия по привлечению и выдаче поручений адвокатам Центра для осуществления любых действий в интересах Януковича, а также запретить Виктору Овсянникову, Юрию Рябоволу или другим адвокатам, совершать юридически значимые действия от имени и в интересах Януковича, в том числе и в соответствующем уголовном производстве.

Как сообщал УНИАН, 1 августа этого года Оболонский районный суд Киева назначил нового бесплатного государственного адвоката Виктору Януковичу по делу о государственной измене вместо назначенного накануне госодвоката Виктора Овсянникова.

16 августа один из частных адвокатов экс-президента Виталий Сердюк заявил, что новый бесплатный защитник Юрий Рябовол не имеет права представлять интересы Януковича в суде. Адвокаты заблокировали зал и не пускали Рябовола на заседание.

В конечном итоге суд объявил перерыв почти на месяц – следующие заседания состоятся 13 и 14 сентября.

Сначала судебные прения должны были начаться в апреле, однако впоследствии суд вернулся к допросу свидетелей стороны защиты.

Следствие обвиняет Виктора Януковича в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия. Дело рассматривает Оболонский районный суд Киева. Янукович выехал из Украины в феврале 2014 года, после расстрелов на Майдане.